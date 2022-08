5000 m2 d’une prairie partis en fumée à Verviers (photos & vidéo)

Les pompiers de la zone de secours Vesdre Hoëgne & Plateau se sont rendus sur place à l’aide de deux autopompes, deux camions-citernes, un véhicule de ravitaillement et dix-huit pompiers. De plus, le feu s’est propagé à des broussailles situées à l’arrière des habitations et a détruit deux abris de jardin. Il n’y a pas eu de blessé et le feu est maîtrisé.