Une fresque pour habiller l’Hôtel des Ardennes à Verviers

Au détour d’une discussion avec l’artiste verviétoise Nathalie Troquette, qui est aussi une fidèle cliente, une idée leur vient."On lui a demandé si elle serait d’accord de peindre une fresque à cet endroit."Honorée, celle-ci accepte."Je n’ai jamais fait ça, confie-t-elle. C’était un fameux défi. Habituellement, je réalise de petits dessins à l’aquarelle."Il a également fallu choisir sur le support. Plutôt à même les briques?"J’ai finalement opté pour des panneaux de bois hydrofugé. Cela correspond plus à mon style de dessins puis cela résistera bien aux intempéries, grâce à du vernis bateau", explique Nathalie Troquette.

Ce n’est pas un mais quatre panneaux qui orneront le mur gris. Pour une surface totale de 12 m2 et un travail d’un bon mois."Je m’y suis attelée tout le mois de juillet. Chaque panneau représente une saison". Ce qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la fresque de son époux René Hausman, installée au coin de la rue de Heusy et de la percée Palais-Sommeleville."Nous avions juste demandé que cela ait un lien avec les animaux et la nature. Comme vous le savez, il y a des cerfs un peu partout ici", sourit Maggy.

Un vernissage festif

Patience toutefois, il faudra attendre le mardi 16 août pour découvrir le résultat final."On veut vraiment garder la surprise jusqu’au bout", assure la gérante. L’œuvre sera dévoilée lors d’un vernissage prévu de 16 à 19 h."Il y a aura une petite animation musicale à 17h30. Nous n’avions pas pu fêter les 125 ans de l’hôtel à cause du Covid. Ce vernissage est donc pour nous l’occasion de marquer le coup et d’offrir un verre à nos clients."

Enfin, bonne nouvelle, ce tableau géant devrait intégrer le parcours des fresques de la Maison du tourisme.