Un Hervien de 37 ans décède en chutant d’un toit à Essity, l’ex-Mabelpap

Un ouvrier de 37 ans, originaire de Herve a perdu la vie ce mardi 9 août 2022 en début après-midi à Stembert suite à une chute de six mètres, confirme Jérôme Deumer, magistrat presse de l’auditorat du travail. Il effectuait des travaux de réfections sur un toit à l’entreprise Essity (ex-Mabelpap) comme sous-traitant. Le SMUR est intervenu et a constaté son décès. Un magistrat de l’auditorat du travail et un inspecteur du bien être au travail sont descendus sur les lieux pour vérifier les possibles manquements en matière de sécurité.