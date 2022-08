L’antenne de la Croix-Rouge adoptée à Ensival

"Si vous saviez comme on l’a attendu, lance Marinette, une riveraine assise à l’intérieur.Je ne m’attendais pas à ce soit si bien adapté et aménagé. Il y a beaucoup de lumière et c’est très agréable."Puis, il y a un atout non négligeable."On trouve enfin des toilettes propres et fermées à clé. C’était plus compliqué de l’autre côté."À côté d’elle se trouvent ceux qu’elle considère aujourd’hui comme ses amis."On ne se connaissait pas avant tout ça, confie-t-elle.Il faut retenir le positif, cela m’aura permis de rencontrer de belles personnes et de passer de bons moments."Car c’est surtout cela qui importait aux Ensivalois, qui sortent petit à petit la tête hors de l’eau: pouvoir conserver un lieu de rencontre et d’échange.

Sur une chaise, un peu à l’écart, Dominique Voos observe ce petit monde investir les lieux. Un moment particulièrement symbolique pour lui. Propriétaire des lieux (il vit à l’étage), il a accepté de louer l’ancien commerce de son épouse à la Croix-Rouge."Depuis le 14 juillet 2021, je n’ai pas arrêté, raconte-t-il.C’est seulement maintenant que je me pose. Il a fallu tout refaire ici. Tout le magasin a été emporté. L’eau était montée jusqu’au faux plafond. Même si tout n’est pas encore parfaitement terminé, je suis content de voir que ce lieu revit."

Cet espace a également été pensé pour les enfants. On y retrouve notamment plusieurs étagères de jeux de société."Il y a aussi de beaux livres dans la bibliothèque", note Marinette. Des ateliers "tricot", des parties de bingo et bien d’autres activités devraient y être organisés. Voilà qui promet encore de beaux moments de partage.