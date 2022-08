Sécheresse: de nouvelles Communes en passe de limiter la consommation d’eau?

"Grâce à cela la situation s’est stabilisée, on n’a pas de pénurie d’eau. La situation est encore sous contrôle, maintenant il ne faut pas que la sécheresse se prolonge de trop…", rapporte le bourgmestre, Pierre Lemarchand. La commune de Jalhay fait quant à elle l’objet d’une surveillance particulière de la part de la Société wallonne des eaux, mais il n’est pas question pour l’instant d’interdictions."Toute notre alimentation dépend de la SWDE, jusqu’à présent elle nous conseille d’informer la population sur l’économie de l’eau. Je ne prends pour le moment aucune autre mesure, mais on le fera si elle nous demande de limiter la consommation",indique le mayeur, Michel Fransolet. Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE, précise:"Jusqu’à présent nous n’avons recommandé aucune mesure de restrictions dans notre réseau, on a juste recommandé dans quatre communes, Beauraing, Vielsalm, Houffalize et Jalhay, un usage raisonnable de l’eau. Et Jalhay est un cas particulier, c’est un problème ponctuel de travaux qui sont en cours et donc limite un petit peu l’approvisionnement".

Et ailleurs?

Est-ce que d’autres Communes de l’arrondissement pourraient agir préventivement de leur propre chef?

À Verviers, Maxime Degey, bourgmestre faisant fonction, explique que ce n’est pas encore le cas:"Je me suis interrogé là-dessus lundi matin, mais à Verviers on n’a pas encore décidé d’activer quoi que ce soit. J’ai eu Monsieur Boury (NDLR: directeur de la SWDE)la semaine dernière sur le sujet et il était plutôt rassurant pour la région de Verviers. Maintenant cela pourrait être le cas avec par exemple l’interdiction d’arrosage privé, etc."

Le son de cloche est le même à Malmedy:"On n’a pas encore pris d’arrêté pour interdire les usages non essentiels puisque selon le dernier communiqué de la SWDE les niveaux des barrages sont bons et ceux des nappes phréatiques restent acceptables",confirme le bourgmestre faisant fonction, André Hubert Denis. Mais la Commune a aidé certains agriculteurs dont les sources habituelles étaient taries à bénéficier de l’eau de ruisseaux.

À Herve aussi on reste vigilant face à la sécheresse. Et cela,"par rapport à l’interdiction des feux dans la province, puis on regarde commencer avancer au niveau de l’eau… même si pour l’instant on n’a pas encore pris de mesures",avance Marc Drouguet,"on annonce sept jours de canicule et pas de pluie dans les quinze jours donc cela devient problématique…"

La situation est ainsi suivie de près par la cellule d’expertise sécheresse du Centre régional de crise, qui se réunit une nouvelle fois ce mardi.