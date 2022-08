Niels, un Ensivalois véritable passionné de Lego!

Une gare créée par lui: son plus gros projet

Son fil rouge actuellement porte sur le décor urbain."Je fais beaucoup de villes, de gros bâtiments, j’en crée moi-même aussi, l’objectif c’est de mettre dans la ville des Lego qui viennent de tous les thèmes,explique-t-il. Avec parfois aussi des scènes sorties de son imagination:"Par exemple, je prends une falaise et à ses pieds, je mets l’entrée du Bunker de la bataille d’Endor, quelqu’un qui promène un dinosaure en rue comme dans Jurassic Park".

La gare, elle, reste son plus gros projet

« J’ai utilisé huit fois le set de Jurassic Park. Et en briques, 15000 à 20000 plus ou moins. La plus grosse difficulté était que ce soit démontable pour le transport pour aller aux expos »,poursuit-il. »

« Je me suis inspiré un peu de Jurassic Park quand j’ai vu une réalisation qui comportait une quantité de fenêtres, c’était un peu comme un immeuble haussmannien ou une gare. J’avais eu une idée de faire une verrière en utilisant des rails de trains. C’est ainsi que j’ai réalisé la courbure ».

Autre réalisation: la tour Eiffel

"Là c’est un modèle officiel. Je voulais l’acheter mais je ne la trouvais pas. J’avais des pièces(d’autres boîtes)et j’ai commandé celles qui me manquaient mais il en fallait en grande quantité. Il n’y a pas vraiment de pièces rares pour la faire."

Des Lego intemporels

©ÉdA LABEYE Philippe

Malgré sa très longue existence, les Lego n’ont jamais été relégués aux oubliettes"Cela reste intemporel même s’ils ont eu des périodes plus compliquées car cela aurait pu couler. Les Lego resteront un succès pour les enfants grâce au développement qui est beaucoup plus grand au niveau design.Les Lego sont plus créatifs que les jeux vidéo, cela fait travailler davantage l’éveil mais aussi la thématique. Il y a un travail avec l’esprit pour obtenir le résultat que l’on veut."reconnaît Niels Van Parys. Les Lego ont même su s’adapter à l’ère moderne."Il y a beaucoup de nouvelles pièces intéressantes. Ce qui me plaît actuellement, c’est qu’il y a énormément de visages différents. Petit à petit, ils intègrent les handicapés. Cette année, ils ont sorti des visages avec une prothèse auditive, ils ont créé des chaises roulantes et cela permet d’évoluer en même temps que la société. En revanche, je suis moins convaincu par leur tendance à vouloir créer des Legos lisses. On voit de moins en moins sur les constructions le tenant "Lego", qui est la marque de fabrique et qui est apparent sur la construction. c’est plutôt devenu du modélisme aujourd’hui."