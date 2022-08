Cinéma: 150 visiteurs pour la première édition de «Vervi Movies on site»

La première édition de "Vervi Movies on site" se déroulait ce samedi à Verviers. Au programme de la journée, trois séances, pour trois publics différents. Dorianne et Caroline sont venues à celle du matin, avec leurs enfants. À l’affiche,Nanny McPhee. " C’est très chouette, notent-elles.On en a entendu parler il y a quelques jours et on s’est dit pourquoi pas." Les organisateurs ont enregistré 53 entrées pour cette première séance. Et au total, 150 visiteurs se sont présentés pour visionner un des trois films.