Une Verviétoise aménage des vans façon scandinave

" Je voyais les commentaires sur Facebook de personnes qui demandaient à louer le van de mes connaissances donc je me suis dit que c’était une idée à creuser. C’est une tendance qui se développe de plus en plus, surtout depuis le Covid car les gens ont changé leur manière de voyager, analyse Victoria.Pour éviter les tests PCR et les risques d’annulation de vols ils sont retournés à l’essentiel."

Un vent de liberté, allié au confort

Le van aménagé permet en effet plus de souplesse. Il est plus facile à manier qu’une caravane ou un mobile-home, avec un côté plus chaleureux. Victoria n’a donc pas hésité. Elle a acheté deux véhicules d’occasion et conçu les plans en 3D. Son cousin a ensuite réalisé l’essentiel des travaux d’aménagement.

" Il a fallu un peu de temps parce que certaines pièces manquaient mais nous avons fini par lancer les locations le 5 mai dernier." Trois mois plus tard, le bilan est positif. " Nous avons pour l’instant un van dans le sud de la France. Il y en a un qui est parti pour un tour en Belgique, en Zélande, en Écosse,…"

En tout, ce sont plus de trente-cinq destinations qui sont proposées parLet’s get lost, soit une grande partie des pays européens. Une fois les clés en main, vous êtes seuls maîtres à bord. " Je recommande aux voyageurs de vérifier les possibilités de se garer dans les campings et prairies via des applications comme “Park4night” et “Campspace” et de s’assurer des réglementations des pays dans lesquels ils se rendent", ajoute Victoria. D’après ses échos, la France est assez tatillonne vis-à-vis du camping dans un van aménagé. " Par contre, en Norvège, on peut s’installer où on veut, à condition de respecter une distance de 250 m des habitations." L’Écosse ou les Dolomites, en Italie sont également plus souples.

L’entretien, le ménage ainsi que les assurances sont pris en charge, ne reste qu’à partir sur les routes!

«Voyage», «Bonheur»: une inspiration norvégienne

Pour l’instant "Let’s get lost" dispose d’une flotte de deux véhicules: le van Resor et le van Lycka. Le premier doit son nom au mot norvégien "voyage" et le second au mot "bonheur". " C’est mon rêve de partir découvrir la Norvège en van aménagé", explique Victoria. Qui attend que la haute saison soit terminée pour partir elle aussi à l’aventure.

La décoration des vans est donc d’inspiration scandinave, dans des tons chaleureux, épurés et naturels. Les véhicules sont entièrement équipés (un lit double et un clic-clac, cuisine, douche, panneaux solaires, prises, réservoir d’eau,…).

À l’avenir, Victoria aimerait acheter quatre vans supplémentaires: des plus grands (4-5 places) et des plus petits pour ceux qui ont peur de manier un engin trop imposant.

Infos et réservations: www.lets-get-lost.be. Sur Instagram: @letsgetlost_vans