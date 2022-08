Parmi les concurrents qui participent à cette course prisée tant par les spectateurs que par les pilotes, une famille stembertoise arpente les différentes manches de la discipline et son Trophée des Petits Patelins depuis de nombreuses années. Il s’agit de la famille Kremer, dont Mathis, le fils de l’ancien carrossier Dominique, a d’ailleurs déjà remporté l’épreuve de Stembert.

"Cette année, ce sera un peu différent que d’habitude pour moi car c’est seulement la première fois que je roule cette saison en caisse à savon, explique Mathis, qui espère faire le meilleur résultat possible, au plus proche de la première place.C’est un choix que j’ai fait car je me consacre cette année au rallye (j’aimerais faire celui de Jalhay dans une bonne voiture). Mais ici, comme mon papa reste en France pour ses occupations, j’ai la possibilité de prendre sa caisse et de pouvoir quand même concourir à Stembert."

Des caisses à savon qui sont construites par la famille Kremer."Oui, nos caisses sont fabriquées par nous-mêmes et on prévoit d’ailleurs de les améliorer encore l’an prochain en y mettant une bulle au niveau du pilote pour l’aérodynamisme."

Cette année, ce sont trois Kremer qui seront au départ, Mathis, Joël et Mandy."Une course à domicile, c’est toujours particulier. On roule devant la famille et les amis. Sans oublier que c’est un village où j’ai grandi et un tracé que je connais par cœur."

Le parcours?"Ce n’est pas le plus rapide de l’année mais il y a au moins de tout. Il y a du boisé au château des Moines, une première descente avant d’arriver au grand vivier, qui est l’endroit le plus impressionnant du tracé. On arrive à du 70 km/h dans un gauche-droite qui est à l’aveugle. À chaque passage, on a une montée d’adrénaline pour savoir si cela passe à fond ou pas."

Avec parfois de sacrées cabrioles à cet endroit… Puis le parcours se termine"avec un dernier virage où il ne faut pas se louper car la relance se fait en faux plat montant. On peut donc tout y perdre."