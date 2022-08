Verviers: un bar dans l'armurerie en mémoire à son papa, Claudy Kern

"Cela me tenait particulièrement à cœur. J’ai décidé d’ouvrir un bar, là où mon papa, parti tragiquement, a travaillé durant 20 ans en tant qu’armurier. C’est une immense joie pour moi de pouvoir redonner vie à cet endroit qui me rappelle tellement de souvenirs. Et une grande joie de marcher dans ses pas."

Habitué de l’horeca pour y avoir enchaîné les jobs d’étudiant, ouvrir un établissement a presque sonné pour Thomas comme une évidence. Une activité passion à côté de son job commercial."J’ai toujours bien aimé travailler dans ce secteur."

Une aventure dans laquelle il est épaulé, non sans émotion, par ses proches."J’ai été aidé par mes grands-parents paternels dans cette nouvelle aventure, je ne les remercierai jamais assez. Et ma maman aussi, qui m’a accompagné tout au long du projet et sans elle, rien n’aurait été possible.Évidemment aussi mon entrepreneur qui était à mes côtés."

Bar de fête

Un projet qui se concrétisera officiellement le vendredi 12 août, après 8 mois de travaux pour transformer ce qui était devenu une salle, au décès de Claudy Kern, en bar chic à la déco chaleureuse et tendance, baptisé L’Annexe.

"C’est un bar de nuit, détaille le Verviétois. C’est un peu ce qui manquait à Verviers, en tout cas pour la tranche d’âge entre 20 et 30 ans. Pour aller boire un verre et faire la fête dans une bonne ambiance, il fallait se déplacer à Liège."

Voilà qui ne sera plus nécessaire grâce à l’organisation de soirées avec DJ ou animation musicale."Il y aura une carte de shots et de bouteilles, notamment. J’ai de nombreuses idées en tête, comme des happy hours, des soirées filles, des soirées cocktails et autres", dans la cinquantaine de mètres carrés dédiés à la musique, au partage entre amis et aux rencontres.

"Je peux accueillir pas loin de 80 personnes",chiffre-t-il et ce, les jeudis, vendredis et samedis soirs.