Verviers: après le gin, la crème de gin au goût de tarte au riz

Cette déclinaison se veut moins forte que son grand frère."Pour être considéré comme du gin, il faut au moins 37°. Ici, on est à 15°, explique Vincent Bouhy.On reste sur la même philosophie, avec les mêmes arômes. Avec le gin, on était plutôt sur l’apéritif, même si, moi, je le bois pur avec des glaçons, en pousse-café. La crème, elle, se rapproche un peu plus des crèmes de whisky et d’amarettoque l’on peut connaître. Personnellement, ce que je leur reproche, c’est d’être assez lourd à digérer et plutôt gras.Pour la nôtre, on a veillé à ce qu’elle soit plus gouleyante."

Dotée d’une couleur proche du lait, la crème VerviGin présente des arômes de vanille, de cannelle et de riz et se déguste bien froide, presque frappée. "On a mis 6 mois avant de finaliser la recette, précise-t-il.On avait les marqueurs de la tarte au riz dans le gin. Avec ce produit, on a ramené ce côté crémeux, qui rappelle encore plus cette pâtisserie.Tous les retours que j’ai pour le moment vont dans ce sens. Si l’on ferme les yeux, on retrouve vraiment la tarte au riz."

Côté packaging, la bouteille est la même que celle du gin."Seule la couleur de l’étiquette change. On a tout de même conservé le rond de la tarte au riz."Cette petite nouveauté devrait bientôt rejoindre l’ensemble des points de vente de VerviGin (disponibles sur www.vervigin.be). Actuellement, on peut déjà se procurer la crème dans la boutique Bonbon Caramel, située avenue de Spa, à Verviers.

Motivé, le duo prépare déjà la suite et planche toujours sur un concept de contenant rappelant le passé lainier de Verviers.