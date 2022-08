Hausse de prix dans les maisons de repos du CPAS de Verviers

"Les maisons de repos sont régies par un document qui s’appelle le code wallon de l’action sociale et de la santé. Il reprend tout ce qu’on peut faire ou non, y compris au niveau des modifications des prix,explique Gaëlle Denys.Il y a d’abord la possibilité de modifier les prix purement et simplement. Là, on doit rendre un dossier complet à l’AViQ(NDLR: l’Agence wallonne pour une vie de qualité)en expliquant par exemple qu’on a fait tels ou tels travaux et qu’on estime que la chambre vaut plus cher qu’avant.Cette augmentation ne peut dépasser 5%."

Un autre cas de figure est toutefois possible."On peut déroger à cette fameuse règle s’il s’agit d’une indexation des prix liée à l’indice des prix à la consommation. C’est prévu par le code, légal et lié à une augmentation du coût de la vie", rappelle la présidente du CPAS. Celle-ci assure que cela relève d’une "gestion raisonnée".

"Tout augmente. Nos prix suivent les prix du marché pour pouvoir continuer à offrir un encadrement de qualité au sein de nos maisons de repos". Car cette indexation ne s’applique pas qu’aux résidents."Elle s’applique à tous les secteurs d’activité: l’alimentation, les loisirs, le personnel…"

Le CPAS de Verviers n’est d’ailleurs pas le seul à avoir procédé à cette hausse, dans ses trois établissements (la Barcarolle, Saint-Joseph et la Lainière): 90% des maisons de repos en Wallonie, tous réseaux confondus, ont indexé leurs tarifs au 1er juillet."Notre organisme de tutelle, l’AViQ, a bien entendu donné son accord à cette augmentation. Et le conseil de l’action sociale l’a validé à l’unanimité des membres présents", déclare-t-elle.

Le CPAS peut aider les résidents en difficulté

Gaëlle Denys comprend évidemment que cette majoration ne réjouisse pas."Cela ne fait plaisir à personne. Les pensions ont aussi été indexées. Je suis bien consciente que celles qui étaient à la limite par rapport au coût d’hébergement n’augmentent pas assez pour combler cette partie-là, note-t-elle.On ne va pas mettre la personne à la porte. On est un service public. Le CPAS peut intervenir sur le coût d’hébergement si le résident n’est pas en mesure de payer l’entièreté de celui-ci."

Le CPAS peut aussi aider pour certains achats."Je pense par exemple à de nouvelles lunettes. On a ce qu’on appelle un comité spécial du service social des maisons de repos qui, une fois par mois, analyse toutes les demandes qui lui reviennent, détaille la présidente du Centre public d’action sociale.Ce sont des mécanismes qui sont là pour aider les personnes. Certains résidents reçoivent aussi de l’argent de poche du CPAS, une centaine d’euros par mois, montant qui est indexé également, afin de pouvoir s’octroyer des sorties, aller manger une glace à l’extérieur… Et ainsi maintenir une qualité de vie."