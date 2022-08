Écoles de devoirs de Verviers : un appel aux volontaires

Ce lundi, la Ville de Verviers a lancé un appel aux volontaires pour les écoles de devoirs de Verviers. « Elles manquent de volontaires pour accueillir les enfants de plus en plus nombreux. Beaucoup d’enfants ne peuvent pas participer, faute de bénévoles. Et les listes d’attente dans les écoles s’allongent de mois en mois », avance la Ville de Verviers dans un communiqué. Concrètement, « l’animatrice, l’animateur, met en place les conditions pour que les enfants et les jeunes maîtrisent les apprentissages scolaires, acquièrent une autonomie et développent leur ouverture culturelle, créative, sportive, ludique,… Il instaure un climat de confiance avec l’enfant et sa famille tout en veillant au respect des limites de sa mission, dans le respect des règles de déontologie et d’éthique ».