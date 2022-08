Le sens de la «montée» vers le Laboru est autorisé depuis le rond-point de Maison-Bois. ©EDA

Ce mardi matin, le tronçon de la route régionale entre le rond-point de Maison-Bois et le Laboru (et donc les entrées de l’autoroute Battice-Prüm, vers Theux, etc.) a été mis à sens unique. Le sens autorisé est celui venant de Heusy, en direction du Laboru.

Par contre, il est désormais interdit pour les véhicules motorisés d’emprunter cette route dans l’autre sens (depuis le Laboru vers Heusy). Une déviation a été mise en place via l’autoroute et la sortie Verviers. Pour rappel, ce chantier de la Région wallonne (SPW, Service public de Wallonie) porte sur la réfection de l’égouttage et l’aménagement d’un cheminement cyclopiéton. Avec une déviation prévue jusqu’à fin octobre.

Au centre de Heusy

Au cœur de Heusy, la chaussée de Theux est barrée au niveau du rond-point devant le Brico. ©EDA

Plus bas sur ce même axe, au centre de Heusy, le chantier de remplacement de l’égouttage a débuté ce lundi, là aussi pour une durée maximale de trois mois.

Le trafic est barré au niveau du rond-point entre la chaussée de Theux, l’avenue de Spa et l’avenue Victor Nicolaï. Actuellement, c’est sur quelques dizaines de mètres, ce qui maintient par exemple l’accès au Carrefour Market et au Brico possible par le haut de la chaussée. Mais c’est temporaire. Le chantier va progressivement s’étendre, jusque vers le croisement avec la rue du Naimeux (celle du CHC/clinique Sainte-Élisabeth), laquelle sert déjà d’itinéraire de déviation. Une autre déviation est possible via la rue Guillaume Lekeu (à l’arrière du Brico).