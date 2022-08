Une antenne permanente pour la Croix-Rouge ce 9 août à Ensival

"La phase d’urgence cède sa place à une aide inscrite dans la durée,avance la Croix-Rouge de Belgique. Le point d’accueil temporaire sur la Grand-Place à Ensival disparaît ce 1er août, les activités vont se poursuivre à quelques mètres de là, dans une nouvelle antenne de la Croix-Rouge qui ouvrira ses portes au public le 9 août."L’accueil sera assuré du mardi au samedi, de 12h à 18h en semaine et de 14 à 18h les samedis. Les sinistrés y retrouveront des boissons, du café et "des activités génératrices de lien social: jeux de société, activités intergénérationnelles, initiation au tricot, une ludothèque…", poursuit la Croix-Rouge qui précise qu’environ 35 personnes se rendaient chaque jour au point d’accueil d’Ensival"et que les équipes mobiles continueront à se rendre régulièrement en Prés-Javais".

L’antenne principale de la Croix-Rouge de Verviers, rue Renkin, reste disponible quotidiennement, et la Croix-Rouge s’attend à devoir y accueillir de plus en plus de Verviétois.

La nouvelle antenne d’Ensival sera inaugurée le 19 août à 17h30. Les enfants sinistrés y recevront des cartables et des plumiers neufs.