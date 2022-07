Verviers: Il maltraite sa compagne

Il a attrapé la dame par les cheveux au point de lui en arracher des touffes! La dame a réussi à se défaire de l’étreinte de son agresseur. Lorsqu’elle s’est retrouvée au milieu du parking de l’immeuble, Vincent lui a arraché sa robe de nuit. La dame s’est retrouvée nue devant ses voisins. Ce sont ces derniers qui sont intervenus pour mettre fin à cette incroyable scène. La police est intervenue sur place. Vincent n’a pas du tout été calmé. Les inspecteurs ont eu toutes les peines du monde à gérer le violent. Il était tellement ivre qu’il s’est uriné dessus et a fait ses besoins dont il a recouvert tous les murs de la cellule du commissariat…

Lors de l’examen mental du suspect, il est apparu qu’il était responsable de ses actes. L’expert a noté qu’il était borderline et connaissait une dépendance alcoolique. Le tribunal correctionnel de Liège division Verviers l’avait condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine. Étant donné que ce n’est pas la première scène dont Vincent se rend coupable sur la même victime, le parquet a estimé que cette peine était beaucoup trop clémente. En effet, le compagnon violent a déjà été condamné en 2021 pour avoir commis d’autres faits sur cette dame, mais aussi des menaces, du harcèlement et une rébellion…"La prison, ce n’est pas une vie",a estimé Vincent."Je veux commencer à travailler pour me réinsérer dans la société. Je n’ai pas encore entrepris de démarches."L’avocate du prévenu a évoqué le fait que son client prenait des médicaments pour gérer son agressivité en même temps qu’il consomme de l’alcool, ce qui a un effet délétère sur son comportement, mais ne constitue pas une circonstance atténuante. L’avocate a souligné que l’homme avait un réel problème avec sa consommation d’alcool. Elle a plaidé un sursis probatoire.