Un roman d’amour pour Christian Janssen-Déderix

Christian Janssen-Déderix, écrivain originaire de Clermont installé depuis une quarantaine d’années à Verviers, sort en octobre 2022 son quatrième roman. Après Gâteaux de Lune (Santana, 2021) et Ludo du Brésil (Santana, 2021), l’auteur s’inspire une fois de plus de sa propre vie pour écrire une histoire, cette fois-ci d’amour: "Le bouddha d’albâtre"."C’est une grande partie de ma vie", confie celui qui a donné vie et romancé un "labyrinthe sentimental" qu’il a vécu. Le roman nous plonge en effet dans l’histoire de Vincent,"un homme éperdument amoureux de Add, une Thaïlandaise et qui ne veut pas voir que cette femme a abusé de ses sentiments"."Le roman débute une fois que cette relation est terminée, mais qu’il en commence une nouvelle avec une Brésilienne, toujours avec les souvenirs, le fantôme de Add. On voit comment malgré tout cette relation, plus saine, s’installe". C’est un livre envoûtant et très puissant en sentiments, assure son auteur.