Les plaines d’été ont un franc succès à Verviers

Toutes les plaines sont complètes

La plaine des Tourelles (à Petit-Rechain) encadre des enfants de 4 à 11 ans, la plaine Deru (aussi dite de Rouheid, à Heusy) des enfants de 5 ans et demi à 12 ans et celle à l’école des Hougnes les plus petits.

"Les inscriptions sont parties très rapidement et les trois plaines affichent complet, sourit Cécile Ozer.Nous avons ouvert les inscriptions en mai et notre téléphone a été pris d’assaut. Nous avons atteint le nombre maximal de 60 enfants par semaine à Deru et aux Tourelles. Aux Hougnes, il s’agit aussi d’un record, avec 48 enfants. Nous avons procédé par ordre chronologique, d’abord le mois de juillet, puis le mois d’août. On a limité le nombre de semaines possibles au départ pour essayer de permettre à un maximum de parents d’inscrire leurs enfants, pour un prix démocratique (NDLR: entre 16 et 20 € pour une semaine)et que ce ne soit pas les mêmes personnes toutes les semaines."