Il maltraite ses compagnes successives

Une de ses victimes s’est retrouvée à l’hôpital avec une minerve. Elle a bien tenté de faire croire qu’elle était tombée dans les escaliers, mais sa mère a découvert une conversation dans laquelle la jeune femme évoquait les faits avec le suspect. Les gardes alternées ne se déroulent pas non plus sereinement et ont nécessité l’intervention de la police. Il a même menacé de percuter avec son véhicule les policiers. Les familles de ses compagnes ne sont pas plus épargnées puisqu’un frère et la mère de celles-ci ont également été importunées. C’est ainsi que le 28 novembre 2021, la mère d’une de ses petites amies a été frappée avec une bouteille en verre après lui avoir refusé un prêt de cent euros… Malgré une peine avec sursis probatoire, Renaud a commis de nouveaux faits."Je me droguais et je sortais beaucoup", a expliqué Renaud."La prison m'a fait réfléchir."

Le parquet général a requis une peine de trente mois de prison et s’est dit tenté de s’opposer à un sursis probatoire, "Mais il en a grandement besoin!"

Me Luc Balaes, l’avocat du prévenu a tenu à transmettre son empathie pour les victimes. Il a ensuite estimé qu’il était plus constructif de parler de l’avenir de son client plutôt que de son passé. L’avocat a expliqué que le prévenu et sa dernière compagne, celle dont la mère a également été frappée, ont décidé de se remettre en couple, mais tout en ne cohabitant plus. Il a plaidé un sursis probatoire pour ce qui excède la préventive ou le plus large possible. Il a également demandé à ce que la peine prononcée soit de moins de trois ans pour éviter un passage devant le Tribunal d’Application des Peines. La cour rendra son arrêt en septembre.