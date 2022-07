Le resto Charlemagne va rouvrir ses portes à Verviers

Comme tant d’autres commerçants, c’est un véritable parcours du combattant qu’ont traversé les restaurateurs du Charlemagne place du Martyr à Verviers depuis les flots de la mi-juillet 2021. Si une fermeture définitive avait frôlé l’esprit des patrons lors de la crise Covid, la reprise leur avait rendu confiance en l’avenir de leur institution plus que centenaire –"Pour notre part, nous avons repris le resto en 1991"– et les inondations n’ont rien enlevé à leur motivation. Fortement sinistré, il a fallu tout recommencer à zéro."Les travaux ont débuté en avril seulement suite au passage tardif des assurances. On a travaillé jour et nuit pour parvenir.", confie Angélique Tsoutzidis, à une ouverture,"on l’espère le 5 août"soit plus d’un an après les inondations. Les caves étant toujours humides, le bar à cocktails n’ouvrira qu’en 2023. Le Charlemagne se concentre sur son rez-de-chaussée totalement rénové et ses 80 à 100 couverts possibles. Il y régnera"toujours cet esprit familial auquel on tient"avec une cuisine similaire, traditionnelle et méditerranéenne"et le même personnel. Nous avons cette chance d’avoir pu le conserver".La carte sera"plus petite vu la hausse de prix"avec, chaque semaine, toutes sortes de suggestions dont des spécialités grecques très appréciées tels que le gyros ou la moussaka."On est super-excité de reprendre", conclut-elle. Et"On", ce sont les quatre visages connus du Charlemagne: Angélique, Magda, Dimitrios et Parach.