Deux chantiers vont perturber le trafic à Heusy pendant trois mois

S’agissant d’une voirie régionale, ces deux chantiers sont gérés par le SPW (le Service public de Wallonie).

Chaussée de Theux

Quels travaux?

Le chantier portera sur le remplacement de l’égouttage du rond-point avec l’avenue de Spa (devant le Brico) jusqu’au square Albert Bonjean (juste avant la boulangerie Grignard). Il s’agit d’un chantier prioritaire, mené par la SPGE (la Société publique de gestion de l’eau), pour résoudre le problème de débordement et de remontée des eaux dans les caves des bâtiments de la zone car l’égout originel, qui collecte les eaux usées d’une bonne partie de Heusy, est devenu sous-dimensionné au fil du temps. La conduite principale aura une capacité quatre fois plus importante, ce qui mettra un terme à l’effet-entonnoir subi depuis des années. Des raccordements aux bâtiments seront également remplacés.

Le chantier ira jusqu’au square Albert Bonjean. ©EDA

Comme la conduite principale se trouve en milieu de voirie, toute la route doit être coupée à la circulation, il n’est pas possible de maintenir une bande avec trafic alterné (dans un sens puis dans l’autre). Le chantier débutera au niveau du rond-point avec l’avenue de Spa et l’avenue Victor Nicolaï, pour "monter" progressivement jusqu’au square Albert Bonjean.

Le stationnement restera temporairement autorisé dans les portions non encore en travaux (et donc en évolution au fil du chantier), pour une durée maximale de 20 minutes, pour limiter l’impact sur les commerces riverains.

Quelles déviations?

Deux itinéraires de déviation sont prévus.

L’un d’eux passera par la rue du Naimeux (entre l’avenue Victor Nicolaï et la chaussée de Theux), où le parcage sera interdit sur la voie publique, afin que les véhicules puissent se croiser plus aisément. La perte de possibilités de stationnement causera inévitablement des désagréments non seulement aux habitants de la rue mais aussi aux personnes qui fréquentent la clinique Sainte-Élisabeth (CHC Heusy), dont l’entrée se trouve précisément dans la rue du Naimeux.

L’autre possibilité de contournement du chantier, par l’autre côté, ce sera via le bas de la chaussée de Theux, la rue Guillaume Lekeu (notamment pour l’accès au Brico, au Carrefour Market et à leurs parkings, dont l’entrée principale via la chaussée de Theux sera inaccessible), la rue Maison Communale, etc.

Du carrefour de Maison-Bois au Laboru

Quels travaux?

La route d’Oneux ne pourra être empruntée que dans le sens en direction du Laboru, depuis le carrefour de Maison-Bois. ©EDA

Après le début, en juin dernier, de l’aménagement d’un nouveau parking de covoiturage à côté de l’autoroute, il s’agira dans un premier temps d’un chantier là aussi d’égouttage, sur toute la longueur de la route d’Oneux, entre le carrefour de Maison-Bois (carrefour de la Bouquette, de la drève de Maison-Bois et de la rue Georges Albert), jusqu’à l’autoroute au Laboru.

Il y aura ensuite une phase d’aménagement un cheminement cyclopiéton sur tout ce tronçon, du côté droit en venant du Laboru (le stationnement ne sera donc plus possible par la suite).

Quelles déviations?

Pendant ces trois mois de chantier, le SPW (Service public de Wallonie) a prévu de mettre la route d’Oneux en sens unique et de n’autoriser la circulation que dans un seul sens: celui de la montée vers le Laboru, depuis le carrefour de Maison-Bois.

Dans l’autre sens, celui du Laboru vers le carrefour de Maison-Bois (vers Heusy mais aussi vers Jehanster, Polleur, etc.), les usagers motorisés seront invités à "descendre" sur Verviers en empruntant l’autoroute.

Les cyclistes, eux, seront admis dans le sens de la descente, sur la zone du chantier, avant de disposer d’une voie cyclable, qui devrait par la suite être prolongée vers le centre de Heusy (via la Bouquette) et, de l’autre côté, vers Theux.