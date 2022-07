Le projet d’école provisoire plaine Lentz en Prés-Javais reporté ou abandonné?

Pourquoi ce changement?

Simplement pour des raisons financières. La Ville de Verviers a décidé d’attendre sagement de répondre, au mois de septembre, à un nouvel appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles visant à soutenir la reconstruction des écoles sinistrées. "Au moment du conseil communal, nous n’étions pas encore au courant de ce possible nouveau scénario, commente-t-il. C’est une opportunité qu’on saisit. Sur fonds propres, le nouvel établissement représenterait un coût de 1,2 voire 1,4 million à charge de la Ville. On a décidé de s’inscrire dans cet appel à subsides qui aura pour conséquence de reporter le projet et cela nous donne la possibilité d’étudier si on passe par une école provisoire ou non.

On examine toutes les possibilités. Sachant que ce qui nous ennuie le plus est le coût de cette école provisoire qui s’élève à 700000euros et n’est plus pris en charge par les aides liées aux inondations à partir de juin 2023.

Se passer d’une école provisoire soulagerait évidemment les finances", dit-il, ne concluant toutefois pas à un abandon définitif de ce projet d’école temporaire. "On étudie toutes les pistes."

Et si Verviers n’a pas les subsides?

Maxime Degey l’assure, "Si on n’a pas les subsides, l’école (la nouvelle) se fera quand même".