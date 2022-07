Le ministre Borsus refuse le permis au projet Lamy, rue Frantz Poussard

Le ministre a finalement refusé le permis au promoteur, la société Lamy, qui le lui avait sollicité… après l’avoir obtenu initialement.

Urbanisme et crise politique

Pour rappel, le collège communal de Verviers (PS, ex-PS, MR, cdH, Nouveau Verviers) avait délivré ce fameux permis, sous conditions, le 25 novembre 2021. Une décision prise à l’unanimité… mais désavouée par après par certains échevins, qui se sont emparés de ce dossier, entre autres, pour destituer l’échevin de l’Urbanisme Freddy Breuwer (MR), qui l’avait soutenu.

Les élus contestataires s’appuyaient sur l’avis défavorable rendu par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne pour l’urbanisme en province de Liège. Au-delà la nouvelle crise politique verviétoise, la fonctionnaire déléguée suspendra le permis, le 30 décembre 2021, en demandant au collège communal de Verviers (sans Freddy Breuwer, désormais) de le retirer, ce qu’il fera.

Le promoteur a par la suite introduit un recours pour tenter de quand même obtenir (à nouveau) son permis, via une requête auprès du gouvernement wallon. Le ministre en charge de la compétence de l’Aménagement du territoire a donc tranché: permis refusé.

Sa décision, Willy Borsus l’a motivée par les arguments développés précédemment par la fonctionnaire déléguée et également partagés par la Commission d’avis sur les recours (de la Région wallonne).

Les raisons du refus ministériel

Sans entrer dans trop de détails et pour reprendre les principaux motifs, ce projet d’immeuble de 15 appartements est jugé "totalement démesuré tant par sa hauteur que par sa volumétrie" par rapport au bâti de la zone (rez et un étage), alors que "les quatre immeubles à appartements en cours de construction sur le fond voisin (NDLR: ils sont construits, juste à côté, avec rez + 3 niveaux dont un sous toiture) ne peuvent être le référent du cadre bâti villageois" .

Avec en outre des logements estimés trop exigus en ce qui concerne des chambres sous toiture, la "densité projetée est excessive" , avec deux fois plus de logements à l’hectare que ce qui est préconisé dans cette zone par le schéma de développement communal. Dès lors, ce projet "ne s’insère pas harmonieusement dans le contexte urbanistique" de ce quartier des Pâturages et plus largement du centre villageois proche.

Comme le rappelle la notification de refus de permis du ministre Borsus, la fonctionnaire déléguée de l’urbanisme avait d’ailleurs estimé "qu’il convient de demander au promoteur d’introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour la construction de maximum six maisons unifamiliales, tel que cela lui a été autorisé en 2013" .