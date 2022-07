La patronne du salon de coiffure In Vento couronnée Miss Continental Europe

À l’aube de ses49 ans, Nora Billen risque bien d’en inspirer plus d’une à travers le monde. Femme transgenre verviétoise, patronne du salon de coiffure In Vento Creation de l’avenue Reine Astrid à Mangombroux, elle vient tout juste de décrocher la première place du concours Miss Continental Europe qui s’est déroulé il y a peu dans le sud de la France, à Nice. "J’avais des copines qui ont déjà participé à ce concours qui prend en compte la personne dans son ensemble: sa démarche, sa mise en scène, sa personnalité, son talent. On ne vous choisit pas juste parce que vous êtes belle. C’est un concours qui est dédicacé aux femmes transgenres qui ont un lien avec le monde du spectacle. J’ai décidé de tenter ma chance" , détaille celle qui se prête régulièrement au jeu des animations dans différents événements en Belgique, "anniversaires et autres." C’est au terme d’un défilé en robe blanche, en maillot et en robe de soirée, une présentation au public et un play-back de Lara Fabian – "On me dit souvent que je lui ressemble" –, que Nora a été coiffée de la couronne. Une sorte de consécration pour celle qui a entamé son parcours de transition il y a à peine quatre ans. "Cet événement permet de nous valoriser en tant que femme et de valoriser ce parcours". Un long chemin que la Miss ne regrette pour rien au monde, "à refaire, je l’aurais fait beaucoup plus tôt." Le message qu’elle veut faire passer à travers cette victoire?Celui de la tolérance et "de l’ouverture d’esprit. Il faut apprendre à connaître les gens avant de les juger. J’ai la chance de ne pas avoir de problème dans la rue ou autre mais beaucoup connaissent de grandes difficultés et ont même du mal à trouver un travail". C’est pour celles-là que ce type de reconnaissance est "importante". C’est cette mission "d’éducation" qui anime la Verviétoise auteure d’une chaîne YouTube (Juste Nora) où elle explique son changement de vie. Affrontant six autres candidates dans l’Hexagone, elle s’apprête à se mesurer à une vingtaine d’autres Miss des quatre coins du monde aux États-Unis, à Chicago. "Je défendrai l’Europe face à des candidates de Thaïlande, du Mexique, de différents états américains…" précisément le 5 septembre, "je fêterai mes 49 ans le jour avant, à Chicago", se réjouit-elle, fondant l’espoir de remporter le concours, "qui sait", "Je me dis: amuse-toi, éclate-toi, profite de cette expérience.Et si tu ne gagnes pas, ce n’est pas du tout grave" La positive attitude quoi qu’il arrive, c’est bien ce qui la caractérise!