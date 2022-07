Plus de 400 bières à découvrir lors de la fête

Avoir autant de bières à déguster, c’est assez rare. "Selon Johan Verhoeven, qui est un spécialiste de la bière, on doit être la seconde fête de la bière en termes de nombre de références dans le Benelux.Il y a juste un festival aux Pays-Bas qui a davantage de bières que nous."

Toujours au rayon nouveautés, "nous avons investi dans un nouveau système de commande qui nous permet de savoir le nombre de bières restantes au moment de la commande.Ce qui est très pratique pour nous et fait gagner du temps en faveur du client." D’ailleurs, les organisateurs ont eu du monde. "Surtout samedi où il n’y avait plus une chaise de libre. On a rarement vu autant de monde. Ce qui est positif."

Enfin, il reste encore un jour, ce lundi, pour découvrir ces nombreuses références, toujours avec modération!