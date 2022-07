1. Des fumées omniprésentes

La fumée se dégage à peine du site de l’entreprise Simonis, avenue André Ernst à Petit-Rechain. Durant toute la nuit, elle a incommodé des milliers de citoyens à Battice, Thimister, Verviers, Plombières… Lesquels ont reçu le conseil de fermer portes et fenêtres durant toute la nuit.

Les fumées se sont propagées vers Thimister et Plombières dans la nuit de dimanche à lundi. ©BELGA

Pendant ce temps, plus de 100 pompiers étaient mobilisés. Retour sur dix heures à combattre les flammes avec le major Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau (VHP).

L’incendie n’a été maîtrisé qu’après une dizaine d’heures. ©BELGA

2. Une prise de conscience immédiate

"On a reçu l’appel un peu avant 18h ce dimanche 24 juillet , détaille le major Grégoire, qui d’une terrasse en famille a pu constater le nuage de fumée noire. Une colonne énorme vue à des kilomètres à la ronde. Nous avons directement envoyé nos pompiers sur place et nous sommes montés en puissance… Il y avait une trentaine de véhicules de la zone VHP, deux véhicules de la zone 2 (Liège), trois véhicules (citerne, camion mousse et camionnette) de la zone 6 (communauté germanophone)… et nous avons dû faire appel à la protection civile de Crisnée pour six véhicules (dont trois citernes) ainsi qu’à la protection civile de Brasschaat, près d’Anvers, pour une citerne de 22000 litres. Au total, avec les équipes, nous avions entre 100 et 120 hommes sur place durant toute la nuit."

La partie face à l’avenue A. Ernst est détruite. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

3. Sauver l’entreprise Trendy Foods

La tâche s’annonçait complexe. Un plan à main levée de l’usine a été réalisé, avec l’environnement composé d’une partie boisée, d’un étang et d’autres entreprises du zoning.

Un plan pour mieux s’y retrouver. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

"La grosse difficulté, c’était de limiter le feu. D’un côté pour ne pas qu’il atteigne des stocks de caoutchouc, de l’autre pour préserver Trendy Foods. La chaleur a d’ailleurs fait fondre une partie de tôle… Il a fallu couper des parties de l’incendie pour en limiter l’extension. Et comme nous n’avions pas accès à la partie boisée entre Simonis et Trendy Foods, nous avons fait appel à l’hélicoptère de la police pour larguer de l’eau. Dans un zoning, c’est vraiment rare."

Les pompiers se sont déployés sur l’ancien site d’Onduline. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

4. Un feu complexe et de la mousse dans les égouts

De la mousse sortait des égouts de Dison ce lundi matin. ©Véronique Bonni

Peu ont connu un tel incendie. "Les plus anciens ont connu l’incendie des palettes de chez Radermecker, mais ici la nature du produit est particulière. Le souci, avec le caoutchouc, c’est qu’il reprend feu dès qu’on arrête de l’arroser. Il faut un émulseur pour créer un tapis de mousse (NDLR: inoffensive, elle s’est propagée dans les égouts de Dison et Verviers) . D’où l’aide de la protection civile. On a su calmer le foyer vers 4h durant la nuit, et rouvrir le zoning à 5h45. Mais il faut encore évacuer les déchets avec un grappin, les arroser de mousse… Et ce sur 200 mètres. On en a pour toute la journée de lundi, au moins" , conclut le major.

Il faut arroser de mousse les déchets de caoutchouc. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Deux pompiers ont été légèrement blessés (une coupure et une projection d’essence, un SMUR et une ambulance sont venus par précaution), et soignés sur place. Les pompiers surveilleront le site ces prochaines heures et en ce début de semaine.

