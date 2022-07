Une opération antiterroriste menée à Verviers pour libérer une mineure espagnole retenue par un djihadiste

Une mineure espagnole, âgée de 16 ans, avait en effet quitté le domicile familial et le pays le 2 juillet pour rejoindre un Verviétois de 34 ans considéré comme radicalisé. La jeune fille, charmée par les thèses radicales présentées par celui-ci, aurait réalisé ce voyage en compagnie de personnes appartenant à une structure présumée de recrutement de terroristes basée en Belgique.

"Suite à son évasion et sur la base de preuves d’une possible radicalisation, la Guardia civil, en collaboration avec le Ministère public et le tribunal central des mineurs de l’Audience nationale, a tenté de localiser la mineure dans l’éventualité de son transfert vers une organisation terroriste" , indique la Guardia civil. L’adolescente était aussi visée par un mandat d’arrêt européen et international émis par le tribunal central des mineurs de l’Audience nationale.

Le raid (dont le lieu n’a pas été dévoilé) a donc permis de retrouver la jeune fille et d’arrêter le Verviétois de 34 ans. « Elle n’a pas été maltraitée mais elle se trouvait dans des conditions qui ne conviennent pas à une demoiselle de son âge » , explique le parquet fédéral. L’homme a quant à lui été placé sous mandat d’arrêt pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Il a comparu devant la chambre du conseil fin de la semaine dernière. « Le mandat d’arrêt a été confirmé. » La mineure, elle, est actuellement prise en charge par la protection de l’aide à jeunesse, en Belgique, via le parquet de Liège. Elle devrait pouvoir regagner l’Espagne prochainement. Chez nous, l’affaire a été mise à l’instruction.