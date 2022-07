Brumisateurs sans eau et fontaine à sec sur la place Verte de Verviers

Pourquoi? "Des éléments électriques, qui se trouvent en dessous, ont été endommagés par les inondations" , explique l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR).

Si le dispositif n’a pas encore été réparé, c’est que, dans le cadre de tous les chantiers du programme "Verviers, ville conviviale" de rénovation des espaces publics au centre-ville, "la priorité a été donnée à finir la rue Xhavée" .

Pour ce qui concerne les fameux brumisateurs, qui remplaceront en quelque sorte l’ancienne "fontaine secrète", de même que la fontaine David, "l’objectif reste de tout terminer pour la fin de cette année" . Cela comprend aussi l’installation d’un auvent translucide, de l’autre côté de la place, au niveau de l’ancien kiosque.

La place Verte terminée pour la fin de l’année

Une inauguration de l’ensemble du chantier de la place Verte, serait alors prévue, avec également le replacement, dans la fontaine, du coffret qui y a été découvert au début des travaux de restauration et qui contient le cœur de Pierre David, qui fut bourgmestre de Verviers avant et après la fondation de la Belgique.

Pour s’arrêter s’y rafraîchir, il faudra donc attendre l’été prochain.

Néanmoins, d’ici là, il y a, non loin, un robinet d’eau (potable) apparu sur la place Verte rénovée, juste devant le bâtiment de l’ex-Innovation et de l’ancien magasin WE.