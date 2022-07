Ces guêpes parviennent même parfois à fabriquer un nid qui peut venir empiéter sur la vie de chacun.

Certaines personnes temporisent avant de mettre fin au problème, Benjamin Moreau préconise, lui, de ne pas attendre: "Les gens s’y prennent tard en général. Ils patientent et c’est un mauvais réflexe. La guêpe ne partira pas, elle va se développer et prendre de plus en plus d’ampleur. Au lieu d’avoir un nid simple à traiter à la base, elle va creuser à l’intérieur puis elle va peut-être se retrouver dans une chambre ou dans une cuisine."

«Privilégiez un professionnel»

Agir dans la précipitation n’est pas non plus un gage de sûreté: "J’ai déjà entendu des réactions imprudentes. Par exemple, ceux qui travaillent dans leur jardin et qui portent un casque de moto et une veste, ce n’est pas une bonne idée. Si la guêpe rentre et reste calée dans le casque, il y a un risque de piqûre sur le temps qu’il l’enlève. Chaque année, on entend des gens qui décèdent à cause de cela. Un ouvrier peut se faire piquer sur une échelle et chuter de quelques mètres, aussi, pour la même raison."

Les commerces vendent de la poudre. Il faut alors veiller à la plus grande prudence en cas d’achat: "La poudre est un produit chimique, c’est assez dangereux. Cela peut tuer des poissons et des chats, par exemple."

Il existe, pour lui, une solution radicale: "Il faut téléphoner à un professionnel. En tant que spécialiste, je ne saurais pas me faire piquer, c’est impossible. Au moindre nid dont je m’occupe, je suis équipé de la tête aux pieds" .

Des professionnels qui ne manquent pas de boulot à cette époque même si "la profession est méconnue car les gens appellent encore souvent les pompiers. Ceux-ci renvoient parfois leurs appels vers des particuliers qui réalisent ce genre d’interventions."

Et que faire en cas de piqûre? "Il existe plusieurs remèdes mais l’antihistaminique et les crèmes sont des valeurs sûres."