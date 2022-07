La Société royale d’Harmonie de Verviers devrait être hébergée provisoirement au CTLM

Le prestigieux édifice, que la Société d’Harmonie a fait construire dans les années 1830, souffre en effet de problèmes de sécurité et même de risques d’instabilité (lire ci-dessous). Il doit être fermé pour le 1er août et ne plus y accueillir la moindre activité, le temps de trouver une solution. Ou, au minimum, d’avoir des garanties sur sa stabilité via une étude commandée par la Ville de Verviers, qui en est propriétaire depuis les années 1990, après que la Société royale d’Harmonie le lui a cédé, faute de pouvoir lui-même financièrement le sauvegarder.

Au CTLM pour septembre

Mais, expulsée du bâtiment dont il n’occupe plus qu’une partie du rez-de-chaussée, que va devenir la Société royale d’Harmonie? Cercle privé, à l’origine réservé à la haute bourgeoisie verviétoise promouvant la musique, il s’est ouvert au fil du temps à de plus en plus d’associations locales, qui en sont membres et s’y réunissent, comme la confrérie de la Vervî-Riz, l’union des commerçants du centre-ville, etc.

Nicolas Grandjean, administrateur de la Société royale d’Harmonie. ©Romain RIXHON

Une solution se profile, aux antipodes de l’idée de modules préfabriqués refoulée d’un revers de la main par le conseil d’administration. "Cécile Ozer (NDLR: échevine des Engagés, en charge de la vie associative) m’a proposé d’aller trouver Michèle Corin, la directrice du CTLM, ce que j’ai fait, explique Nicolas Grandjean. Il se trouve que, suite au Covid notamment, des locaux y sont disponibles, au 1erétage. On devrait pouvoir s’y installer mais il n’y a encore rien d’écrit noir sur blanc, il n’y a pour le moment qu’un accord verbal, avec Michèle Corin, aussi avec le président du CTLM, Jean-François Chefneux (NDLR: échevin du Tourisme et de la Culture, Nouveau Ververs), qui m’a téléphoné pour me l’assurer."

Retour assuré à l’Harmonie quand ce sera possible

Dans un récent courrier, le collège communal de Verviers a confirmé la nécessité pour la Société royale d’Harmonie de ne plus mener d’activités dans ses locaux à partir du 1er août, tout en lui donnant un mois de délai pour déménager les éléments de mobilier (tables de bridge, billard, etc.). Pour la suite, "il a aussi affirmé être attentif à une relocalisation au sein du bâtiment" quand ce sera possible, indique Nicolas Grandjean.