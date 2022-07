Canicule: séniors, attention!

D’autres adaptations sont prévues afin que les résidents résistent à la chaleur suffocante prévue notamment pour ce mardi: "Nous les incitons à prendre l’air à l’ombre. À Saint-Joseph, nous avons une maison ombragée avec des arbres et un grand parc. Les pare-soleil nous sont également très utiles en cette période. Cela permet à nos pensionnaires d’avoir un environnement plus respirable."

Ventilation et pièces protégées contre la chaleur

L’intérieur du home est aussi équipé pour subvenir aux besoins des personnes âgées : "Il y a une ventilation double flux qui a été rénovée il y a une dizaine d’années. Nous avons des locaux aérés à chaque étage qui permettent d’accueillir les résidents. Parmi les pièces les mieux protégées contre la chaleur, il y a une grande salle climatisée (le restaurant) qui nous permet d’accueillir les résidents à n’importe quel moment de la journée. Le rez-de-chaussée, comparable à une cave, est aussi climatisé et moins ensoleillé, ce qui facilite le bien-être de chacun".

Ce dispositif est mis en place toute l’année, mais il a été renforcé au début de l’été: "Depuis le 15 juin, nous incitons les résidents à boire davantage. Nous mettons l’accent sur l’hydratation et sur l’aide aux personnes, c’est primordial. Chez les personnes âgées, la sensation de soif n’est plus la même que pour les plus jeunes. Lors des périodes estivales, nous faisons des tours beaucoup plus fréquents avec des boissons un peu plus diversifiées et des tours de glace et de glaçon pour rafraîchir les résidents. C’est une prise en charge constante qui, c’est vrai, est accentuée au moment des pics de chaleur" conclut-elle.