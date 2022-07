Une Verviétoise signe les dessins de quatre livres pour enfants

La Forêt et La Ferme , ce sont les deux livres pour bambins à partir de 6 mois qui viennent de sortir en juin dans les librairies belges et françaises dans le cadre de la collection les ani’doux de la maison d’édition Langue au Chat.Et, cocorico: ce n’est autre qu’une artiste locale qui est l’auteure de l’ensemble des illustrations qui les composent. La Verviétoise Laurence Grignard, alias Mad Pillow, a été repérée par la maison d’édition alors qu’elle participait à un marché avec sa gamme d’objets et gadgets de papeterie créative. « La dame de Langue au Chat a toujours suivi mon travail sur les réseaux sociaux. Elle a été séduite par mon univers.Et lorsqu’elle a reçu une proposition de collection, elle a directement pensé à moi. J’ai proposé mes dessins face à plusieurs autres candidats et j’ai été prise, je ne m’y attendais pas vraiment » , confie-t-elle. « J’ai pris cela comme un défi pour sortir de ma zone de confort. Je ne cherchais pas du tout à travailler dans le secteur de l’illustration. Je me suis dit: pourquoi pas. Et au final, j’ai bien accroché.Le monde des petits permet aussi de réaliser des dessins très colorés. »