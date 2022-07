La Gourmand’ice à Verviers: dans les 100 meilleurs glaciers au monde

Une belle carte de visite

C’est une belle récompense pour Fabio Morasti: "On est vraiment contents. On a commencé tout petit à Stembert, être aujourd’hui dans les 100 meilleurs mondiaux.. c’est un beau résultat!" . Outre la reconnaissance d’un travail, c’est une belle carte de visite. "Cela va nous apporter de la renommée auprès de la clientèle, et puis de nouveaux clients professionnels. C’est ce qui s’est passé quand on a gagné le concours au niveau belge."

Mais Gourmand’ice ne se repose pas sur ses lauriers et prépare déjà la sélection du prochain festival italien. "On a déjà créé le goût, on attend la date." Elle s’annonce d’ores et déjà moins compliquée que la précédente. "À cause du Covid on a dû tout envoyer congeler un mois à l’avance, cela aurait été mieux de fabriquer tout sur place évidemment. La pistache avait pris le dessus et on ne goûtait plus la ricotta" , peste le glacier. Tous les espoirs sont ainsi permis pour le prochain classement.