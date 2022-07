Inondations: les bénévoles ont fini leur nettoyage de la Vesdre (vidéo)

117 opérations de nettoyage ont ainsi eu lieu entre Pepinster, Chênée, Verviers, Trooz, Chaudfontaine, Baelen, Eupen, Theux, Limbourg, Olne, Dison, Esneux, la Roche-en-Ardenne, Durbuy, Rendeux, Hotton, Vieuxville, Comblain-la-Tour et Somme-Leuze. Elles ont permis de récolter 196150 kg de déchets, et donc de les empêcher de rejoindre la mer, le but de l’ONG. "Au total on a nettoyé 35 km de berges sur la Vesdre. On estime que le nettoyage est fini à 95%. Il reste les zones très difficiles d’accès ", détaille Wannes Vercauteren, habitant d’Olne qui a rejoint River Clean Up en août 2021, avant de passer coordinateur pour la Vesdre seulement un mois plus tard.

Sébastien Gailliez, à la tête de la Direction des Cours d’Eau non navigables du SPW, a remercié les bénévévoles pour "ce travail ingrats de ramassage et leur mérite d’avoir qui plus est trié les déchets". "Ce qui n’aurait pas été fait par des entrepreneurs. Vous avez été le chaînon manquant" . Audrey, maman de cinq enfants sinistrée à Trooz, a également tenu à souligner que pour les sinistrés cette action était "magique". "Cela nous a donné l’espoir que cela puisse redevenir comme avant."

Après les discours, les bénévoles présents ont à nouveau revêtu salopettes et bottes pour une dernière intervention à Verviers. « On passe en mode réactif sur la Vesdre. On donne la main aux Communes qui peuvent nous contacter si elles ont besoin d’aide » , explique le coordinateur, qui ajoute, « on continue à avoir beaucoup de demandes d’écoles, d’entreprises, etc qui souhaitent participer. » River Clean Up va ainsi désormais concentrer ses forces sur l’Ourthe « où il reste pas mal de boulot » .