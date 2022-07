Muriel Targnion demande pardon aux sinistrés lors des commémorations à Verviers: «Le service public a fait le maximum» (photos & vidéo)

"Je veux faire preuve d’humilité et solliciter votre pardon au nom de tous les services publics qui ont atteint leurs limites lors de telles inondations" , a-t-elle formulé avant de saluer le travail de l’armée, de la police, des pompiers, des agents de la Ville et du CPAS, "qui n’étaient pas assez nombreux par rapport au besoin" . "Je ne veux plus entendre dire que le service public n’a rien fait.Nulle part dans le monde un service public n’a les moyens pour faire face à une telle situation. Merci d’avoir fait le maximum, d’avoir fait presque l’impossible!"

La bourgmestre a ensuite remercié les bénévoles, les associations, parfois elles-mêmes sinistrées, qui sont venus en aide à la population qui souffrait, et grâce auxquels cette crise a pu être gérée. Finalement, elle s’est tournée vers le futur, vers la reconstruction de la ville qu’elle souhaite emprunte de résilience. "Je comprends votre colère. Elle est justifiée et saine après un tel traumatisme, mais elle doit être aussi résiliente car elle empêche un dialogue. Sans lui, on ne pourra pas savoir comment vous souhaitez reconstruire votre quartier" .

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, et le représentant du ministre wallon des Pouvoirs locaux (Christophe Collignon) ont également réaffirmé "être aux côtés des Verviétois" . La cérémonie officielle s’est ensuite poursuivie Cour Fischer, le long de la Vesdre, par un hommage aux huit victimes, "domiciliées à Verviers ou retrouvées à Verviers" , organisé par le Relais social urbain de Verviers.

"Nous voulions réunir les citoyens et les associations autour des familles des victimes" , a expliqué Anne Delvenne, la coordinatrice. Huit gerbes de fleurs ont été déposées sur la passerelle, et huit autres ont été offertes aux familles. Luc Baba, écrivain de Trooz, a également lu un texte rédigé à partir de leurs témoignages et divers morceaux de la musique ont été joués pour rendre hommage à leurs proches disparus.