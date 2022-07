Les jeunes ont fait danser le quartier de Hodimont à Verviers

À Hodimont, les jeunes du quartier ont mis l’ambiance cet après-midi du 15 juillet 2022, avec leurs prestations musicales. Des sculptures réalisées avec la MJ et l’artiste LGH, en matériaux trouvés dans la Vesdre, ont aussi été accrochées aux arbres le long du Pont Hubert Parotte. Une fresque a également été réalisée par les jeunes pour montrer comment ils voudraient que cet endroit évolue. « Ils le veulent encore plus convivial », commente Abdel Zouzoula, animateur au Terrain d’Aventures qui a organisé ces activités avec la MJ. Finalement, des plantations et une fontaine ont été mises en place de l’autre côté du pont. F.F.