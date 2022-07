Inondations: les députés européens en visite à Eupen et Verviers déplorent un manque de moyens

Depuis, les députés européens en visite dans notre région déplorent "le manque d’ambition de la Commission européenne" , fustigeant l’absence d’un nouveau fonds "pour aider les régions à anticiper les conséquences du dérèglement climatiques et prévenir de tels drames" . "Cela fait plusieurs mois que nous alertons la Commission européenne sur la sous-dotation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) , développe par voie de communiqué Younous Omarjee. Il faut pouvoir pleinement aider les collectivités et les particuliers à la reconstruction. Les événements de 2021 ne seront pas les derniers. L’Union européenne doit remettre à jour tous ses dispositifs pour l’adaptation au changement climatique et la réparation. Mais, à ce jour, alors que tout s’amplifie sous nos yeux, la Commission européenne traîne des pieds. Il faut certes agir vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi préparer l’adaptation car le changement est déjà là et irrémédiable. S’adapter et se préparer coûtera moins cher que réparer une fois que le pire est survenu et a tout emporté."

Le député Pascal Arimont (Bullange) précise qu’à ce jour, le fonds de solidarité "n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan au vu des dégâts" . Il insiste sur l’importance d’un investissement destiné à l’adaptation au changement climatique "afin que les communes reçoivent des moyens supplémentaires" .