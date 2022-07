Des mains en argile exposées à Ensival

Du côté de la cité Déderich à Ensival, ce sont 150 mains en argile qui ont été cuites ce vendredi 15 juillet dans un four à papier. «J’avais envie de mettre en valeur les coups de main qui ont été donnés et qui ont sauvé le quartier», explique l’artiste Lina Villanucci, aux commandes de l’animation. Le four, un tipi en bios et en papier recouvert d’argile, a fini par s’effriter en dévoilant les œuvres au public. Elles seront exposées à la vitre ou devant la porte de leurs propriétaires. «Le reste sera cimenté sur l’hôtel de ville à la hauteur jusque laquelle l’eau est montée». F.F.