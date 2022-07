Verviers: la Société d’Harmonie expulsée par la Ville

Tout a commencé "lors d’une demande d’un responsable d’association pour voir un match de football dans la salle. Le nouveau coordinateur Planu avait donné quelques explications.Il n’y a pas eu de souci et tout s’est bien passé.Mais quelques jours plus tard, les pompiers sont venus.Concours de circonstance? J’en douterais presque. Ils font alors un rapport envoyé au Collège."

Rapport apparemment accablant pour l’Harmonie. "

On me dit que l’Harmonie n’est plus conforme et qu’il faut le fermer. Mais j’aimerais qu’on prenne les pompiers par la main dans les autres bâtiments de la Ville. On peut tous les fermer! Ici, je pense que la volonté est de vendre le bâtiment. D’ailleurs Muriel Targnion me l’a dit tout bas, mais elle l’a dit. Mais est-ce que un tel lieu, c’est un bâtiment à vendre? Car à Verviers, il y a cinq bâtiments emblématiques, dont trois font encore partie de la Ville. Trois à gérer, dont l’Harmonie où notre société l’entretient avec des frais dedans, dont 14000 euros en deux ans." Les membres de l’Harmonie, dont Nicolas Grandjean, tentent de trouver des solutions. "J’ai lancé l’idée de compartimenter l’Harmonie pour continuer à fonctionner. Tout le monde est partant. Puis est arrivé le fait que les pompiers demandent une enquête de stabilité du bâtiment. Tout cela est apparemment détaillé dans un rapport que nous demandons de voir mais que le Collège refuse de nous donner."

Quant aux solutions, il n’y en a pas beaucoup pour la SRH. "Maxime Degey me propose de mettre des modules dans le parc qui est sous l’égide de l’AWAP. Vous vous imaginez des modules dans le parc? Ou se retrouver dans un bâtiment privé, mais quid des moyens? Sera-t-on aidé par la Ville? Et où? Car il ne faut pas oublier qu’une bonne partie de notre matériel a été cédée à la Ville mais nous l’utilisons encore."

Le futur n’est donc pas rose pour la SRH. "De toute façon, je pense que quitter l’Harmonie, c’est tout simplement impossible. On me dit oralement qu’on va nous aider mais matériellement, ce n’est pas le cas.Et je reçois un mail que le Collège communal nous invite à quitter le lieu pour le 1er août. On nous laisse orphelins et on nous met à la porte. Il y a un vrai irrespect."

Quant à la Ville de Verviers, nous avons tenté d’atteindre son bourgmestre faisant fonction Maxime Degey (MR) à ce sujet depuis ce mercredi. En vain.