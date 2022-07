Le centre d’Ensival envahi par les moustiques (vidéos)

"Cela a commencé il y a trois semaines. Le gérant me téléphone comme pompier et me dit qu’il y a un problème avec des moustiques.Et en arrivant, je vois qu’il y a des nuées de moustiques sur chaque cime des arbres de la place. On voit de grandes nuées noires une fois la nuit tombée. Puis, avec les lumières du commerce, elles se sont agglutinées et il y avait plusieurs centimètres de moustiques alignés devant la porte.À tel point que plus personne ne savait rentrer ni sortir par la porte! Alors heureusement, apparemment, elles ne piquent pas car ce sont des chironomes.Mais elles sont dérangeantes."

Depuis, la situation s’est un peu calmée mais les moustiques sont toujours bien présents.Et les riverains craignent les prochains jours. "Ces moustiques vont dans les eaux sales et stagnantes, polluées de matières organiques.Et cela peut aller jusqu’à 100000 larves au mètre carré! Il y avait donc des millions de larves lors de la dernière vague de chaleur.Et nous avons peur que ce phénomène ne réapparaisse avec cette nouvelle vague de chaleur."