Hausse des cas de Covid-19: pas de raison de resserrer la vis

"Il y a une baisse des précautions et une augmentation des relations sociales, cela conduit évidemment avec un variant assez contagieux à une hausse des contaminations", synthétise le docteur Michel Meuris, Président de l’AGEF (l’association des médecins généralistes).

"Dans nos cabinets on n’a pas trop de visibilité de ces cas-là. Il y a beaucoup de cas positifs chez des gens qui se font tester parce qu’ils ont quelques symptômes de grippe pendant trois jours, avec des courbatures, de la fièvre, etc. Mais ils ne viennent pas nécessairement consulter. Beaucoup emploient également des autotests donc on a même l’impression que les chiffres sont en dessous de la réalité".

Au niveau national, il y a eu en moyenne entre le 1eret le 7 juillet 2022 138,7 admissions à l’hôpital par jour pour cause de Covid-19. Cela correspond à une augmentation de 27% par rapport à la semaine précédente. Ce 11 juillet 2022, la situation dans les hôpitaux de la région verviétoise restait cependant très calme.

Le CHR Verviers comptait ainsi neuf patients positifs. "Il y en a très peu ces derniers temps même si l’on n’est jamais retombé à zéro, on oscille entre 4 et 8", indique le directeur général, Stéphane Lefebvre.

Les chiffres sont également stables du côté du groupe CHC où 31 patients Codis sont hospitalisés actuellement, dont un seul à la clinique d’Heusy.

Ils étaient au nombre de sept le même jour au Centre Hospitalier Reine Astrid à Malmedy.

Quant à l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen, il accueillait ce lundi deux patients en unité Covid et un troisième aux soins intensifs.

Il n’y a ainsi pas de quoi resserrer la vis pour le docteur Meuris: "On savait que cela deviendrait un virus commun tant qu’il n’est pas plus agressif vis-à-vis des personnes en bonne santé. Je ne crois plus que l’on doive à nouveau établir des obligations générales. On doit vraiment essayer de responsabiliser de manière individuelle en rappelant les mesures à prendre si l’on visite des personnes à risque en ressentant les premiers symptômes, comme ne pas aller embrasser sa grand-mère ou simplement postposer sa visite…". Une nouvelle campagne de vaccination débutera ainsi en septembre pour protéger encore davantage les personnes les plus fragiles et le personnel des soins de santé.