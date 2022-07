Croix-Rouge: près de 90% des dons redistribués

À l’heure de communiquer son bilan, la Croix-Rouge (qui compte 11000 bénévoles francophones et plus de 110 entités locales en Wallonie et à Bruxelles, dont une vingtaine sur notre province) a sorti sa calculette, rappelé quelques principes et listé les enseignements pour l’avenir.

Ainsi, 39,6 millions d’euros de dons (sur 44,2 millions) ont déjà été dépensés. L’aide s’est voulue variée, dépassant même les missions habituellement dévolues à la Croix-Rouge: l’aide de première nécessité et de proximité (6 millions), l’aide alimentaire (4,7 millions), l’hébergement et l’aide au relogement (3,2 millions), l’aide directe et financière (6 millions), le financement de projets locaux (14,5 millions), l’aide scolarité (2,4 millions), l’urgence hiver (0,75 million), l’aide énergétique (4 millions), la suite de l’aide de proximité (2 millions) et, enfin, le soutien aux partenaires de terrain (0,7 million). "Pendant la crise, nous avons mobilisé nos secouristes (1500 personnes dans ce département), déployés nos équipes pour aider à l’évacuation (des habitations, des maisons de repos…), ouvert des centres de premiers secours, etc. Nous avons apporté une aide logistique (alimentation, couvertures, lits…), des professionnels ont cartographié les besoins et dressé un plan ambitieux sur 8 mois, sachant que l’aide se prolongera au moins jusqu’en juillet 2023 car il est essentiel d’être là: les cicatrices restent profondes" , soutient Pierre Hublet, administrateur délégué de la Croix-Rouge.

Christian De Coster a géré la cellule inondations jusqu’en mars. Les chiffres qu’il avance donnent la mesure de l’aide apportée: 1,4 million de repas, un abri pour plus de 500 familles, 800 familles aidées par quatre conseillers en relogement, une aide directe pour 67000 ménages, un million directement versé aux dix communes les plus touchées… Sans oublier l’aide scolaire (matériel, machine, excursions, etc.) ou le matériel divers. Rien que sur Verviers, par exemple, la Croix-Rouge a distribué 500 déshumidificateurs, plus de 800 électroménagers, 60 brumisateurs antifongiques et 1000 chauffages électriques d’appoint.

Quelles leçons pour l’avenir?

La Croix-Rouge poursuivra son action ces prochains mois, avec l’ouverture le 1er août d’un local à Ensival (rue Jean-Martin Maréchal), une maison Croix-Rouge mobile (sur Trooz, puis Hodimont et Prés-Javais), une maison Croix-Rouge à Pepinster, des aides "énergie" disponibles pour 26000 ménages d’ici la fin de l’année…

"On a aussi retenu les leçons de cette crise. On doit clarifier le rôle de la Croix-Rouge (secourir dans le cadre des plans médicaux), renforcer les collaborations réciproques (anticiper les relations), améliorer l’agilité de l’organisation (nous avons, aujourd’hui, une cellule de crise qui peut être déployée en quelques heures) et avoir une meilleure gestion du volontariat de crise (on a, par exemple, mis en place une plateforme pour être effectif sur le terrain)" , a conclu Pierre Hublet, qui a insisté sur "l’importance de travailler en synergie, en adéquation, avec les pouvoirs publics (locaux, régional et fédéral)" .