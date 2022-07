"On a eu notre réouverture le 6 juin" , souligne-t-il. Un petit mois avant un événement qui ravagea Verviers. Dès lors, "après les inondations c’est vraiment maintenant qu’on se relance, qu’on relance le cabaret. Le lieu, conçu pendant la période Covid, n’a qu’un an… Mais Verviers est très riche culturellement (même si elle ne le sait pas), on n’en parle pas assez. Mon optique, c’est d’aider Verviers à se redresser au niveau culturel (avec d’autres, comme Olivier Lopez, le Centre Culturel, Francis Geron et son Spirit qui est connu dans le monde…). Quand je suis parti, en 1988 ou 1989, Verviers était le pôle numéro un. Quand je suis revenu, il ne restait plus grand-chose. Mais Verviers ne sera jamais mort, il y aura toujours du potentiel et un public qu’il faut aller chercher. Et pas seulement les jeunes qui ont FiestaCity, les apéros, le festival de la bière, etc. Il faut se diversifier".

Agustín Galiana et Natasha St-Pier

Souhaitant donner un coup de projecteur à son cabaret situé "en plein milieu de la ville" , Louis Pick s’est tourné vers son ami producteur David Bodart pour allumer un phare en la personne d’Agustín Galiana, acteur révélé dans Clem (avant I c i tout commence, Demain nous appartient , Danse avec les stars, etc.). Présent ce 3 septembre à 20h en ouverture de la saison 2022-2023, il assurera un show case et rencontrera ses fans, avant un DJ set. "Avec Natasha St-Pier, qui sera à Verviers en novembre, on teste les Verviétois, on regarde comment ça réagit."

Diversifié, le programme se poursuivra les 10 et 11 septembre avec Nostalgia 80 , un spectacle "de deux performers qui feront aussi The Illusion of makeup en février" . Outre la conférence de Thierry Luthers le 22 septembre, les artistes régionaux ne seront pas oubliés avec trois spectacles d’Antoni Sykopoulos (ses Plus belles chansons en octobre, Y a d’la joie en avril, et Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? en juin) ou Nicolas Pick pour plusieurs performances.

Retour de l’opérette

"Nous aurons l’opérette Mes Amours pour quatre dates, car ça manque cruellement à Verviers qui fut l’un des trois temples de l’opérette en Belgique et en France. On fait revenir des professionnels de l’opérette, mais aussi des Christian Vidal, Dan Peeters, Ivan Cevic, Marcelle Alexis… Sans oublier Il Dinivos, avec cinq artistes (Roberto Debruyne, José Pick, Nicolas Pick, Michaël Valle et Jean-Marie Lonneux) issus de notre cabaret. Et nous aurons un concours de chant dès 5 ans!" , vante Louis Pick, qui précise que les matches de la Belgique à la Coupe du Monde seront diffusés.

Nicolas Pick, avec sa troupe NK Productions, animera le cabaret le 1er janvier 2023. "Le mot cabaret peut faire peur aux jeunes, mais on fait de tout dans un cabaret. Ce n’est pas pour les personnes âgées, c’est familial. On fera, le 1er janvier, une revue avec des danseuses, des chanteurs et chanteuses, etc. Un spectacle années 80 et 90. Et nous aurons une soirée inédite (non-stop NK Show) le 16 avril, une semaine après une soirée déguisée sur les années 80."

Des vendredis dédiés à l’humour

Autre nouveauté du Cabaret de l’Enclos, le Comedy Club de l’Enclos certain vendredis du mois. S’y produiront Daniel Rabier, Freddy Tougaux, Mayel (de Demain nous appartient ), Pierre-Emmanuel (alias PE) "et on discute avec Cécile Djunga pour la suite" .

Bref, du beau monde pour cette petite salle conviviale qui promet des découvertes au plus près des artistes.

Infos et réservations: 0487/167433 (de 10h à 12h et de 13h30 à 20h), page Facebook du Cabaret de l’Enclos et site internet (www.cabaretdelenclos.com). Pour Agustín Galiana: info@dbeventsfactory.be, 0478/739507.