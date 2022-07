Mobilisation pour l’IVG à Verviers

Une cinquantaine de personnes, des membres des régionales PAC (Présence et Action Culturelles) Verviers, CEPAG (Centre d’Éducation Populaire André Genot) Verviétois, FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) Verviers, Mouvement Personnes d’Abord, mais aussi des militants socialistes (de Verviers, Welkenraedt, Malmedy…) et des militants pro-IVG… Bref, du monde ce lundi sur le coup de 17h30 devant la fresque Acrobates rue de Heusy pour manifester "notre solidarité avec les femmes et les personnes qui vivent aux États-Unis et pour inscrire ce droit à l’avortement dans la constitution belge" .