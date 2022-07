Les livres de l’été selon nos libraires

Un livre, ou plutôt les tomes de la saga Blackwater de Michael McDowell, sort du lot chez nos deux libraires. "C’est une série en six tomes, précise-t-on à la Traversée. Elle est très addictive et fait le buzz sur les réseaux sociaux pour le moment. Cela se lit très vite et l’histoire est basée sur une crue.Cela nous rappelle inévitablement les inondations qu’on a connues. " "C’est vraiment une série qui se lit sans fin" enchérit Béatrice Stassen, des Augustins. Quant aux autres livres proposés, il y en a pour tous les goûts et les âges. À profiter en famille durant tout cet été!