50 ans de mariage pour les époux Delmal-Breuer de Petit-Rechain

Visite officielle, ce 1er juillet, pour Madeleine Breuer et Alphonse Delmal. Le duo s’est uni à Petit-Rechain le 1er juillet 1972, il y a donc exactement 50 ans. Le symbole des dates, il est important pour ces citoyens du clos des Bouleaux (derrière les Sacrés-Coeurs), puisqu’ils sont nés le même jour (un 17 décembre), mais pas la même année (1946 et 1950), et dans la même commune de Beyne-Heusay. Ils se sont rencontrés un 14 février (un coup de saint Valentin ?) et ont donné naissance à 4 filles (ils ont 9 petits-enfants).