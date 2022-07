Verviers: une seconde Traversée réservée aux BD

Dès ce samedi matin, la librairie La Traversée à Verviers s’agrandit avec l’ouverture d’une seconde enseigne dans la rue de l’Harmonie, à l’ancien Benetton. « Avant les inondations, nous avions deux magasins, détaille Bernard Quickels. Avec une Traversée et une Traversée BD. Puis on a dû tout rassembler dans la Traversée BD après les inondations. Mais on avait un manque de place criant et il n’était pas possible de montrer tant les livres que les BD correctement. » D’où le besoin de s’agrandir à nouveau. « Il y a quelques mois, je suis tombé sur ce local de l’ancien Benetton, que je ne connaissais pas et qui est très grand. Et qui se prête très bien à la BD. » Désormais, cette Traversée BD aura « 20000 BD et mangas. Ce chiffre va augmenter au fil des ans. Il y aura tous les thèmes de la BD comme l’histoire, l’aviation, l’ésotérisme, le policier, la science-fiction, du western, les documentaires ou encore toute une partie pour les enfants. » Sans oublier qu’une troisième Traversée, réservée à la jeunesse, se profile à l’horizon, à l’ancien Wize Up pour le mois de septembre. R.R.