Verviers a célébré la France

Comme de coutume, la ville de Verviers a célébré, avec quelques jours d’avance, le 14 juillet, date de la fête nationale française. Il faut dire qu’entre Verviers et la France, il y a une longue histoire d’amour, notamment avec le jumelage entretenu avec la ville d’Arles mais aussi Roubaix ou encore La Motte Chalancon chère aux stembertois. Lors de cette célébration, plusieurs cérémonies de dépôts de gerbes ont eu lieu ce samedi aux cimetières de Verviers, Stembert et Ensival avant de terminer par la cérémonie au monument de la Victoire et les discours à l’hôtel de ville. "Ce moment est important pour nous car on a quand même plusieurs associations qui défendent les concitoyens français à Verviers , explique l’échevin de l’état civil et grand argentier de la Ville, Alexandre Loffet. Il y a un passé francophile à Verviers avec le congrès de Polleur. On commémore la prise de la Bastille et il y a eu tout un impact après la déclaration des droits de l’homme de Polleur. Enfin, à Verviers, nous célébrons cela toujours avec un peu à l’avance.Sans oublier que désormais, pour Verviers, le 14 juillet aura une connotation tout à fait différente avec les inondations."