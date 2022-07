Presque un an après, le retour de River Woods à Verviers

Situé au coin de la place Verte et du pont Saint-Laurent, le magasin River Woods était fermé depuis les inondations. Et il y a deux semaines d’ici, la décision a été prise par la marque de revenir en terres verviétoises en donnant le feu vert à des travaux qui ont été réalisés en un temps record. Et à la gérance, on retrouve Magali Ernst, qui fut vendeuse dans le magasin durant une dizaine d’années. R.R.