Leonidas a déménagé de quelques mètres à Verviers

"En fait, j’étais en fin de bail dans le précédent magasin, détaille Marie-Noëlle Longton. Et le nouveau propriétaire souhaitait entamer des travaux dans ce commerce. Nous avons donc cherché un nouvel emplacement, en espérant trouver un autre magasin encore mieux situé. Et nous l’avons trouvé ici au pont Saint-Laurent, avec la rue du Brou juste en face." On ne peut donc pas louper cette nouvelle enseigne. "C’est un emplacement qui est très bien et nous n’aurons plus de souci avec les travaux ou les bus. Et pour les clients, ce n’est pas une grande différence car il n’y a que quelques mètres d’écart avec la précédente boutique.D’ailleurs, nos clients qui sont déjà venus nous ont félicités pour ce nouveau magasin. Il faut dire que l’ancien avait vécu et qu’il fallait de toute façon des travaux pour revenir dans les standards de Leonidas." Quant à la gamme, "elle ne change pas. Et comme nous sommes un enseigne qui marche bien, nous avons une grande gamme avec entre 52 et 54 sortes de chocolats différents sur les 60 que fabrique Leonidas."